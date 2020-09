Grande Fratello Vip, indiscrezione Bomba su Andrea Zelletta: a rischio la storia con Natalia Paragoni? (Di venerdì 18 settembre 2020) Arriva un'indiscrezione piccante su Andrea Zelletta. L'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe fatto una rivelazione durante i provini del Grande Fratello Vip, che potrebbe far infuriare Natalia Paragoni. Leggi su comingsoon (Di venerdì 18 settembre 2020) Arriva un'piccante su. L'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe fatto una rivelazione durante i provini delVip, che potrebbe far infuriare

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP, condotto da @alfosignorini - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - antonello_posa : #GFVIP Il vero problema di questo tipo di programmi (grande fratello, Temptation Island, uomini e donne e altre po… - CamIsASunflower : RT @ilMenestrelloh: CONTESSA IL GRANDE FRATELLO SEI TUUUUUUUUUU #GFVIP -