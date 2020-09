Grande Fratello Vip, Flavia Vento: i cani solo una farsa? Rischia di pagarla carissima (Di venerdì 18 settembre 2020) Flavia Vento abbandona la casa del Grande Fratello Vip Sembra proprio non placarsi la questione Flavia Vento al Grande Fratello Vip. L’ex ormai gieffina nelle ultime ore è tornata sotto i riflettori per il suo addio improvviso nella casa. Una permanenza durata giusto 24 ore e che ha scatenato l’ira dei seguaci. Cosa è successo veramente? Perchè la soubrette ha abbandonato il reality? La donna pare abbia deciso di ritirarsi dal gioco per via dei suoi cani. Una lontananza dai suoi animali a 4 zampe troppo Grande e che le ha causato addirittura una crisi di panico. Secondo alcune indiscrezioni, però, come riporta Liberoquotidiano.it, Flavia potrebbe aver ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 18 settembre 2020)abbandona la casa delVip Sembra proprio non placarsi la questionealVip. L’ex ormai gieffina nelle ultime ore è tornata sotto i riflettori per il suo addio improvviso nella casa. Una permanenza durata giusto 24 ore e che ha scatenato l’ira dei seguaci. Cosa è successo veramente? Perchè la soubrette ha abbandonato il reality? La donna pare abbia deciso di ritirarsi dal gioco per via dei suoi. Una lontananza dai suoi animali a 4 zampe troppoe che le ha causato addirittura una crisi di panico. Secondo alcune indiscrezioni, però, come riporta Liberoquotidiano.it,potrebbe aver ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP, condotto da @alfosignorini - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - elvi79339627 : RT @GrandeFratello: The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I twee… - paolasinger70 : Super Fausto! In bocca al lupo per aver intrapreso l'avventura del Grande Fratello Vip. Solo un grande si sarebbe m… -