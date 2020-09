Grande Fratello Vip, Dayane Mello ancora innamorata di Mario Balotelli? (Di venerdì 18 settembre 2020) Nonostante non sia partito in pole position negli ascolti, il Grande Fratello Vip ad appena pochi giorni dal suo inizia sta ottenendo l’attenzione che merita soprattutto sui social. I protagonisti scelti d’Alfonso Signorini e la sua redazione sono davvero molto vivaci e hanno già dato spettacolo. Da Tommaso Zorzi che ha fatto delle rivelazioni sull’ex Iconize a Fausto Leali che ha rivelato la sua discutibile posizione sul fascismo e Mussolini. Ma ad interessare in queste ore è stata la modella Dayane Mello che ha fatto intendere d’essere ancora innamorata di Mario Balotelli. La Mello ha confidato ad alcuni dei suoi compagni d’avventura che Balotelli è il suo amore ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Nonostante non sia partito in pole position negli ascolti, ilVip ad appena pochi giorni dal suo inizia sta ottenendo l’attenzione che merita soprattutto sui social. I protagonisti scelti d’Alfonso Signorini e la sua redazione sono davvero molto vivaci e hanno già dato spettacolo. Da Tommaso Zorzi che ha fatto delle rivelazioni sull’ex Iconize a Fausto Leali che ha rivelato la sua discutibile posizione sul fascismo e Mussolini. Ma ad interessare in queste ore è stata la modellache ha fatto intendere d’esseredi. Laha confidato ad alcuni dei suoi compagni d’avventura cheè il suo amore ...

