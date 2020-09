Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck e la marijuana: ‘Che figura di m***a’ (Di venerdì 18 settembre 2020) Patrizia De Blanck continua a fare faville nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’attacco a Tommaso Zorzi in diretta nella prima puntata e dopo aver aiutato Pierpaolo Pretelli a farsi la doccia, la contessa racconta ai coinquilini un aneddoto molto divertente che ha a che fare con la coltivazione (inconsapevole) di marijuana in casa sua.”Un mio amico va in Colombia e mi dice: ‘Ti ho portato dei semi – pensa che ingenua io – di una pianta meravigliosa che fa dei fiori stupendi’. Io pianto i semi in terrazza e cominciano a crescere le piante, più alte, più alte una specie di foresta. Ho detto: ‘Ma quand’è che farà i fiori?’. I fiori non venivano mai, ma c’erano queste foglie che diventavano sempre più ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 18 settembre 2020)Decontinua a fare faville nella casa delVip. Dopo l’attacco a Tommaso Zorzi in diretta nella prima puntata e dopo aver aiutato Pierpaolo Pretelli a farsi la doccia, la contessa racconta ai coinquilini un aneddoto molto divertente che ha a che fare con la coltivazione (inconsapevole) diin casa sua.”Un mio amico va in Colombia e mi dice: ‘Ti ho portato dei semi – pensa che ingenua io – di una pianta meravigliosa che fa dei fiori stupendi’. Io pianto i semi in terrazza e cominciano a crescere le piante, più alte, più alte una specie di foresta. Ho detto: ‘Ma quand’è che farà i fiori?’. I fiori non venivano mai, ma c’erano queste foglie che diventavano sempre più ...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - repubblica : Venezia 77, il red carpet s'infuoca: il bacio caldissimo tra la vip del 'Grande Fratello' Elisa De Panicis e una os… - Affaritaliani : Grande Fratello Vip 5, TUTTI I VIP AL TELEVOTO. NUOVI CONCORRENTI IN CASA. Gf Vip 5 news - Affaritaliani : Grande Fratello Vip 5, TUTTI I VIP AL TELEVOTO. NUOVI CONCORRENTI IN CASA. Gf Vip 5 news -