Grande Fratello Vip 5, la seconda puntata stasera su Canale 5: anticipazioni (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 torna stasera su Canale 5 alle 21:30 con la seconda puntata, che vedrà l'ingresso degli ultimi vip nella casa: anticipazioni. stasera su Canale 5 alle 21:30 torna il Grande Fratello Vip 5 con la seconda puntata che promette scintille: nei primi 3 giorni nella casa di Cinecittà è infatti successo di tutto, e Alfonso Signorni avrà parecchie questioni da affrontare. Le anticipazioni ci dicono subito che da stasera, tra le stanze più spiate d'Italia, ci saranno tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 con l'ingresso degli ultimi famosi: ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 settembre 2020) IlVip 5 tornasu5 alle 21:30 con la, che vedrà l'ingresso degli ultimi vip nella casa:su5 alle 21:30 torna ilVip 5 con lache promette scintille: nei primi 3 giorni nella casa di Cinecittà è infatti successo di tutto, e Alfonso Signorni avrà parecchie questioni da affrontare. Leci dicono subito che da, tra le stanze più spiate d'Italia, ci saranno tutti i concorrenti delVip 5 con l'ingresso degli ultimi famosi: ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP, condotto da @alfosignorini - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - leggoit : Grande Fratello Vip, diretta seconda puntata: problemi per Fausto Leali. Tutta la verità sull'addio di Flavia Vento - DrCaleria : RT @brigitte_gio: Grande fratello, Temptation Island, Uomini e donne.... la potenza di fuoco di Mediaset per contribuire al rincoglioniment… -