Governo | Crimi | ' nessun rimpasto all' ordine del giorno' **

Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Non c'è nessun rimpasto all'ordine del giorno, nessuno ci ha posto questa questione". Lo assicura il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, ai microfoni di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai.

E niente: appena fa capolino Alessandro Di Battista, nel M5S si scatena il panico. E’ bastato un post scriptum all’annuncio che oggi sarebbe stato in piazza a Bari, a sostegno della candidata governat ...

