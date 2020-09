Governo: Conte martedì al Copasir, mercoledì vede presidente Polonia Duda (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) - Settimana ricca di appuntamenti per il premier Giuseppe Conte subito dopo il voto di domenica e lunedì. Martedì alle ore 10 è previsto in'audizione presso il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir), all 12 Conte sarà a Palazzo Chigi per prendere parte alla riunione dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Palazzo Chigi, dunque alle 16 interverrà alla presentazione del rapporto Welfare Index Pmi 2020, appuntamento al Centro Congressi 'Roma Eventi Piazza di Spagna'. Mercoledì 23, alle ore 15.30, il presidente del Consiglio riceverà a Palazzo Chigi presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Duda, mentre giovedì e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) - Settimana ricca di appuntamenti per il premier Giuseppesubito dopo il voto di domenica e lunedì. Martedì alle ore 10 è previsto in'audizione presso il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (), all 12sarà a Palazzo Chigi per prendere parte alla riunione dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Palazzo Chigi, dunque alle 16 interverrà alla presentazione del rapporto Welfare Index Pmi 2020, appuntamento al Centro Congressi 'Roma Eventi Piazza di Spagna'. Mercoledì 23, alle ore 15.30, ildel Consiglio riceverà a Palazzo Chigidella Repubblica di, Andrzej, mentre giovedì e ...

PietroGrasso : Il mio sarà un NO sincero e convinto, esattamente come il mio sostegno al governo Conte. Il #TaglioDeiParlamentari… - pietroraffa : A che punto siamo con l'abolizione dei Decreti Sicurezza voluti da Salvini? Sono passati 377 giorni dall'insediam… - Agenzia_Ansa : #Recovery, le linee guida del governo: dal raddoppio del Pil al calo delle tasse per i ceti medi. Poi digitale e 'g… - andrearizzi71 : RT @francescatotolo: Ormai sono più di 24 ore che la nave #OpenArms di @openarms_fund è tenuta “disumanamente” dal governo #Conte in rada d… - StudioConti : Gli impegni del Presidente Conte dal 22 al 25 settembre -

C’è anche un’ossolana in corsa per diventare governatore della Toscana

Sono otto i candidati alla carica di governatore della Regione Toscana. Si tratta di Eugenio Giani, Susanna Ceccardi, Irene Galletti, Tommaso Fattori, Roberto Salvini, Tiziana Vigni, Salvatore Catello ...

Crimi: “Non possiamo fare un taliando a ogni elezione locale. Il Mes? Non va utilizzato”

Il reggente dei 5Stelle: «Stiamo lavorando al Recovery plan. Qualsiasi stop and go potrebbe essere rischioso per il Paese. Gli attacchi a Emiliano non lo sono al Pd come alleato di governo» «Non si pu ...

