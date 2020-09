Giuffredi: «Veretout? Il Napoli può permetterselo solo se vende Koulibaly» (Di venerdì 18 settembre 2020) Per arrivare a Veretout, il Napoli deve cedere Koulibaly. E non è detto che ci riesca. Parole dell’agente di Hysaj, Mario Giuffredi, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Il rinnovo? Qualche passo in avanti c’è stato. Dopo la cessione di Milik il Napoli avrà meno pensieri per la testa e potremo ragionarci. Il rinnovo di Elseid dipende dal Napoli, adesso. Sono fiducioso. Tutto quello che potevo fare, l’ho fatto. Se dovesse rinnovare, lo farà entro il 5 ottobre. Gattuso reputa lui e Di Lorenzo estremamente preziosi”. Il procuratore ha parlato anche di Veretout, che pure è un suo assistito. “Veretout? Resta alla Roma. Il Napoli può ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 settembre 2020) Per arrivare a, ildeve cedere. E non è detto che ci riesca. Parole dell’agente di Hysaj, Mario, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Il rinnovo? Qualche passo in avanti c’è stato. Dopo la cessione di Milik ilavrà meno pensieri per la testa e potremo ragionarci. Il rinnovo di Elseid dipende dal, adesso. Sono fiducioso. Tutto quello che potevo fare, l’ho fatto. Se dovesse rinnovare, lo farà entro il 5 ottobre. Gattuso reputa lui e Di Lorenzo estremamente preziosi”. Il procuratore ha parlato anche di, che pure è un suo assistito. “? Resta alla Roma. Ilpuò ...

Milik si è allenato anche ieri mattina, per conto suo, così come deciso da Gattuso e dal ds Giuntoli. Solo un po' di palestra, nessuna voglia di sorridere né di parlare neppure con i compagni e poi se ...

D'Ubaldo: 'Milik-Roma si farà, filtra ottimismo. Veretout al Napoli? Dichiarazione inequivocabile'

Guido D'Ubaldo, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Filtra ottimismo dal club giallorosso sull'epilogo di questa operazione. Sinceramente ho mol ...

Il Roma esclude Nandez e Szoboszlai: "C'è solo un obiettivo in mediana"

Per ora, la sola certezza è che Gattuso ha perso Allan e si ritrova con un centrocampo ricco di calciatori offensivi (Elmas, Zielinski e Fabian) e due registi come Demme e Lobotka. Il punto è che l’al ...

