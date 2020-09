Giuffredi (agente Veretout): «Jordan resta alla Roma. Se il Napoli cedesse Koulibaly…» (Di venerdì 18 settembre 2020) Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Jordan Veretout, ha parlato del futuro del centrocampista della Roma Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Jordan Veretout, ha parlato del futuro del centrocampista della Roma ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Veretout – «resta alla Roma. Il Napoli per fare un investimento come quello per Jordan, deve cedere Koulibaly che non credo andrà via. Non spenderanno 15-20 milioni per un centrocampista, credo prenderanno qualcuno in prestito. L’85% dei movimenti fatti in questo mercato sono prestiti con diritto di riscatto, tutti cavalli di ritorno per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Mariotra gli altri di, ha parlato del futuro del centrocampista dellaMariotra gli altri di, ha parlato del futuro del centrocampista dellaai microfoni di Radio Punto Nuovo.– «. Ilper fare un investimento come quello per, deve cedere Koulibaly che non credo andrà via. Non spenderanno 15-20 milioni per un centrocampista, credo prenderanno qualcuno in prestito. L’85% dei movimenti fatti in questo mercato sono prestiti con diritto di riscatto, tutti cavalli di ritorno per ...

