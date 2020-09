Già a luglio il dpcm per riaprire gli stadi. Dopo il 5 ottobre, sì al 20% della capienza (Di venerdì 18 settembre 2020) L’apertura degli stadi era stata prevista già a luglio da un decreto della presidenza del consiglio dei ministri. C’è scritto che “a decorrere dal 1° settembre è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di mille spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per quelli al chiuso”. Fatto sta che oggi, Dopo l’apertura del ministro Spadafora al pubblico agli internazionali di tennis di Roma per semifinali e finali, il presidente della Regione Emilia Romagna ha aperto gli stadi emiliani e quindi anche quello di Parma per Parma-Napoli. Al massimo mille spettatori. Non ci sono e non ci saranno polemiche governative. La ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 settembre 2020) L’apertura degliera stata prevista già ada un decretopresidenza del consiglio dei ministri. C’è scritto che “a decorrere dal 1° settembre è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di mille spettatori per gliall’aperto e di 200 spettatori per quelli al chiuso”. Fatto sta che oggi,l’apertura del ministro Spadafora al pubblico agli internazionali di tennis di Roma per semifinali e finali, il presidenteRegione Emilia Romagna ha aperto gliemiliani e quindi anche quello di Parma per Parma-Napoli. Al massimo mille spettatori. Non ci sono e non ci saranno polemiche governative. La ...

