Ghoulam, l’ingaggio blocca la connessione: il Napoli ha già l’erede (Di venerdì 18 settembre 2020) Ghoulam, l'ingaggio blocca la cessione, rifiutati i 4,5mln di euro a stagione proposti dal Wolverhampton. Il Napoli avrebbe già l'erede, Karbownik L'articolo Ghoulam, l’ingaggio blocca la connessione: il Napoli ha già l’erede proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 18 settembre 2020), l'ingaggiola cessione, rifiutati i 4,5mln di euro a stagione proposti dal Wolverhampton. Ilavrebbe già l'erede, Karbownik L'articolo, l’ingaggiola: ilha già l’erede proviene da ForzAzzurri.net.

AlessioSarnelli : ...adesso il vero nodo da sciogliere è #Ghoulam. Venderlo? Darlo in prestito? Rescindere consensualmente? L'algerin… - NelloRoberto : @Carlo25694867 @enzogoku69 L'ingaggio di ghoulam non se lo accolla nessuno dopo 2 anno e mezzo di stop... i terzini… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale #Ghoulam Repubblica – Ghoulam, l’ingaggio complica la pista… - SalvMont : @FrancoMater2 @armcopp Cedi Ghoulam... Ma secondo te, non hanno provato a cederlo? Ci vuoi tu che glielo dici? Ma… - CatoneRaf : @VincenzoLombar1 @armcopp Ghoulam è un Zuniga bis. Si è capito che titolare non torna. E' praticamente impossibile… -