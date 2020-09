Gf Vip | la contessa De Blanck diventa “eroina” social E subito si scatena contro Briatore

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 18 settembre 2020) Patrizia Denon volendouna beniamina suie nei gruppi di ascolto del Gf Vip . Non volendo, perché il suo eloquio sopra le righe, la facilità con cui manda al diavolo tutti e la sua effervescenza trash potrebbero sortire l’effetto contrario. Invece – e anche a sorpresa – ai telespettatori incollati davanti alla casa laun po’ fuorillo piace così. Per diversi motivi. Primo la sincerità: con il suo ruvido modo di fare – a volte imbarazzante- non sembra cercare di accattivarsi nessuno. Secondo, non ha nulla di artefatto, anzi, si presenta anche in video un po’ “sciamannata” e in “disarmo”, per così dire. E alle telespettatrici non dispiace. Poi è ...