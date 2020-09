GF Vip | De Blanck ancora contro la Vento | «Te ce porto io a calci in culo dallo psicoanalista Sei una rompicogli*ni!»

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 19 settembre 2020) Flaviae Patrizia DeSecondo round tra Patrizia Dee Flavia. Quest’ultima, martedì, ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip, non senza subire, poco prima, una ramanzina dalla contessa che non comprendendo le ragioni dell’abbandono della showgirl, l’ha definita, tra le altre cose, stronza, pazza e da ricovero. La, stasera, era in studio, e ha risposto così alle parole della De: “Non dire più che io avevo bevuto perchè io avevo smesso di bere da due anni e sono astemia, quindi queste cose non le dire più, ho fatto un percorso per smettere di bere… e neanche che mi devo curare (…) io c’ho un cane di sedici anni che mi sta per morire (…) i miei cani non sono ...