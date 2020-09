‘Gf Vip’, Antonella Elia contro una sua ex coinquilina nel reality: “Non mi ha fatto gli auguri per la mia esperienza come opinionista, non la saluto nemmeno” (Di venerdì 18 settembre 2020) Sembrano essersi incrinati i rapporti tra Antonella Elia, che ha da poco cominciato la sua avventura al Grande Fratello Vip 5 – che ha preso il via la scorsa settimana con al timone Alfonso Signorini – in veste di opinionista al fianco di Pupo, e la sue ex coinquilina, la conduttrice Adriana Volpe. Le due hanno condiviso la Casa più spiata d’Italia nella passata edizione ed erano molto legate nonostante qualche incomprensione; a spiegare i motivi di questo cambio di rotta è stata Antonella, ospite del talk show web Casa Chi: Adriana non mi ha fatto gli auguri per la mia esperienza come opinionista del GF Vip 5, per cui io non la saluto…Chi la vuole salutare? Non ... Leggi su isaechia (Di venerdì 18 settembre 2020) Sembrano essersi incrinati i rapporti tra, che ha da poco cominciato la sua avventura al Grande Fratello Vip 5 – che ha preso il via la scorsa settimana con al timone Alfonso Signorini – in veste dial fianco di Pupo, e la sue ex, la conduttrice Adriana Volpe. Le due hanno condiviso la Casa più spiata d’Italia nella passata edizione ed erano molto legate nonostante qualche incomprensione; a spiegare i motivi di questo cambio di rotta è stata, ospite del talk show web Casa Chi: Adriana non mi hagliper la miadel GF Vip 5, per cui io non la…Chi la vuole salutare? Non ...

