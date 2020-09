Germania, prezzi produzione stabili ad agosto (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – prezzi alla produzione ancora stabili in Germania ad agosto, con una conferma della tendenza deflazionistica su anno. Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all’industria hanno registrato un decremento annuo dell’1,2% dopo il -1,8% del mese precedente. Il dato è leggermente migliore del consensus (-1,4%). Su base mensile, però, i prezzi non hanno segnato alcuna variazione, dopo il +0,2% di luglio, anche se le attese indicavano un -0,1%. I prezzi dell’energia hanno registrato un calo del 3,9%, a causa del crollo delle quotazioni petrolifere (-14,4%). Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) –allaancorainad, con una conferma della tendenza deflazionistica su anno. Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco, iall’industria hanno registrato un decremento annuo dell’1,2% dopo il -1,8% del mese precedente. Il dato è leggermente migliore del consensus (-1,4%). Su base mensile, però, inon hanno segnato alcuna variazione, dopo il +0,2% di luglio, anche se le attese indicavano un -0,1%. Idell’energia hanno registrato un calo del 3,9%, a causa del crollo delle quotazioni petrolifere (-14,4%).

framarini13 : @luca5587 Praticamente non esiste in serie A un profilo del genere. La speranza è trovarlo in campionati top come F… - seleneriver1 : Nel sud della Germania sono i prezzi per una camera o monolocale se sei fortunato (parlando di città) ?? Non si può… - InsalatinaMista : Le briglie del spread le tiene la Germania che x ora ha tutto l'interesse di tenerlo basso x salvare i sottomessi g… - giovannigoldon1 : @MaxPiach Pare che il 'contagio' parta dalla Germania. Ventosità sotto la media. E quindi altri impianti più costos… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania prezzi Germania, prezzi produzione stabili ad agosto Il Messaggero Etichetta "salva" salumi: adesso fine all'embargo dell'export dalla Sardegna

Mentre arriva lo storico via libera all’etichetta con l’indicazione di provenienza su salami, mortadella, prosciutti e culatello permane l’embargo per l’export delle carni suine sarde nonostante da 24 ...

Coldiretti: annata straordinaria per il fico del Cilento, «mai così negli ultimi 10 anni»

Pezzatura piccola ma altissimo grado zuccherino, qualità eccellente, buccia sottile e facilmente lavorabile. E’ un’annata straordinaria per il fico bianco del Cilento che ha fatto registrare oltre il ...

Germania: prezzi produzione invariati ad agosto, -1,2% su anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 set - I prezzi alla produzione in Germania sono rimasti invariati, ad agosto su mese ed hanno registrato un calo dell'1,2% su anno, inferiore alle attese. A ...

Mentre arriva lo storico via libera all’etichetta con l’indicazione di provenienza su salami, mortadella, prosciutti e culatello permane l’embargo per l’export delle carni suine sarde nonostante da 24 ...Pezzatura piccola ma altissimo grado zuccherino, qualità eccellente, buccia sottile e facilmente lavorabile. E’ un’annata straordinaria per il fico bianco del Cilento che ha fatto registrare oltre il ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 set - I prezzi alla produzione in Germania sono rimasti invariati, ad agosto su mese ed hanno registrato un calo dell'1,2% su anno, inferiore alle attese. A ...