Germania: Bayern Monaco esordio col botto, 8-0 allo Schalke (Di venerdì 18 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 18 SET - Il Bayern Monaco come un rullo-compressore travolge il malcapitato Schalke 04 nella partita inaugurale della Bundesliga 2020/21, disputata a porte chiuse sul terreno dell'... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 18 SET - Ilcome un rullo-compressore travolge il malcapitato04 nella partita inaugurale della Bundesliga 2020/21, disputata a porte chiuse sul terreno dell'...

robbysgp84 : In Italia (e non solo) facciamo i fighetti permettendo a chi ha finito tardi in Europa di rinviare le partite...In… - Delpinsky : @LordGalurd In Germania al Bayern i giocatori glieli regalano. Da noi in Italia, devi strapagare pure un brocco...… - Alessan02694862 : Leggo che il #Bayern vince 7-0 e cosa fanno i nostri tifosuncoli metteno in mezzo la #Juventus. Ma andate in German… - FabioFabione24 : @alexfrosio @pisto_gol Inutile dare la “colpa” alla A perché solo la Premier spende in Europa in Liga il Real incas… - blab_live : #Bundesliga, #FCBS04 @FCBayern @s04 si riparte in #Germania, i bavaresi tornano in campo dopo il triplete. Probabil… -