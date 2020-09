Gentiloni e Raggi: a Roma l'agenzia Ue per la sanità, ma Conte prende tempo (Di venerdì 18 settembre 2020) prende tempo. Nonostante gli appelli di , e a candidare la Capitale sede della nuova agenzia europea per fronteggiare le crisi sanitarie e la ricerca biomedica , annunciata mercoledì dalla presidente ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 settembre 2020). Nonostante gli appelli di , e a candidare la Capitale sede della nuovaeuropea per fronteggiare le crisi sanitarie e la ricerca biomedica , annunciata mercoledì dalla presidente ...

Giuseppe Conte prende tempo. Nonostante gli appelli di Paolo Gentiloni, Nicola Zingaretti e Virginia Raggi a candidare la Capitale sede della nuova Agenzia europea per fronteggiare le crisi sanitarie ...

La proposta/Nicola Zingaretti: «Tutti insieme per Roma capitale del biomedicale»

Roma è diventata una città rinunciataria, impaurita, incapace di colpi d’ala? Una Capitale in declino? Il dibattito è aperto ormai da qualche tempo, credo con qualche ragione. I fatti sono lì a testim ...

Giuseppe Conte prende tempo. Nonostante gli appelli di Paolo Gentiloni, Nicola Zingaretti e Virginia Raggi a candidare la Capitale sede della nuova Agenzia europea per fronteggiare le crisi sanitarie ...