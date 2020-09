Gazzetta - Milik-Roma: i giallorossi prima della firma vogliono controllare le ginocchia di Arek (Di venerdì 18 settembre 2020) C'è un ultimo passaggio per completare il passaggio di Arek Milik alla Roma: il controllo delle ginocchia del polacco. Leggi su tuttonapoli (Di venerdì 18 settembre 2020) C'è un ultimo passaggio per completare il passaggio dialla: il controllo delledel polacco.

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Milik Milik alla Roma, una vittoria per tutti. Okaka ha detto sì al Fenerbahce La Gazzetta dello Sport GAZZETTA – “Milan vai col rock”: Zlatan Ibrahimovic contro lo Shamrock Rovers

“Milan vai col rock”. Questa l’apertura odierna de La Gazzetta dello Sport, dedicata all’esordio in Europa League del Milan di Stefano Pioli. Alle 20:00 da Dublino riparte l’avventura del “Diavolo” in ...

Incontro tra la Roma e l’agente di Milik: c’è la svolta

Il valzer degli attaccanti sta finalmente per cominciare: Milik alla Roma, Dzeko alla Juventus, è tutto pronto. L’approdo del bosniaco a Torino dipende dallo sbarco in giallorosso del polacco che, not ...

Gazzetta: Milik deluso dal Napoli, "Piuttosto vado a scadenza". Adl lo considera un ingrato

In questo momento David Pantak, agente di Arkadiusz Milik, si trova a Trigoria per discutere le migliori condizioni contrattuali per il suo assistito nella sua nuova esperienza alla Roma. A riferirlo ...

