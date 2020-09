FirenzePost : Galleria Accademia: riaprono anche le sale Giotto e Orcagna - heimatschutz_ch : RT @patrimoine_ch: I disegni giovanili di Le Corbusier. 1902-1916 --- Sabato 19.09 Teatro dell'architettura Mendrisio, Galleria 1 --- Apre… - heimatschutz_ch : RT @patrimoine_ch: Living Le Corbusier --- Sabato 19.09 Teatro dell'architettura Mendrisio, Galleria 2 --- Inizia la rassegna di filmati or… - patrimoine_ch : Living Le Corbusier --- Sabato 19.09 Teatro dell'architettura Mendrisio, Galleria 2 --- Inizia la rassegna di filma… - patrimoine_ch : I disegni giovanili di Le Corbusier. 1902-1916 --- Sabato 19.09 Teatro dell'architettura Mendrisio, Galleria 1 ---… -

Ultime Notizie dalla rete : Galleria Accademia

Roma | «Il peccato non sarà poi in fondo la forma stanca della purezza? Non indica forse la nostra condizione di uomini estremamente fallibili? Il peccato non è forse, per riprendere le parole di Vict ...“Shepard Fairey “3 decades of dissent” (tre decadi di dissenso) è un progetto espositivo esclusivo curato dallo stesso Shepard, urban artist tra i più conosciuti al mondo. Nato il 15 febbraio 1970 è n ...La storia di un gruppo di artisti e semplici dilettanti che tutti i martedì mattina vive la reggia dei Gonzaga come fosse casa Disegnare al Ducale: è l’emozionante esperienza di un gruppo di artist ...