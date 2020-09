Fulvio Abbate | chi è il Marchese | età | altezza | peso | moglie | figli | lavoro

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 18 settembre 2020) Nessuno se lo sarebbe aspettato, invece, un uomo di cultura comeha deciso di partecipare al GF Vip 2020. In effetti, vivere una simile e singolare esperienza potrebbe fornire da ‘studio’ e da spunto per innumerevoli riflessioni. Per chi ancora non avesse capito (il che risulta difficile) stiamo parlando di un famoso scrittore, laureato in Filosofia, di un critico d’arte, nonché di un noto volto del giornalismo. Elencare tutte le sue esperienze lavorative sarebbe complicato in quanto, negli anni, si sono ramificate in numerosi settori. Il pubblico lo conosce con il soprannome di, anche se nel suo albero genealogico non risultano titoli nobiliari. Nel 1990ha conquistato la critica letteraria con il suo romanzo di debutto, Zero maggio a ...