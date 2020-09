Fratelli Bianchi | stop alla bella vita | la Finanza ora blocca i conti correnti

(Di venerdì 18 settembre 2020) Laha chiesto il blocco deie il sequestro dei beni per i quattro ragazzi indagati per l’omicidio di Willy Monteiro. Appena varcata la soglia del carcere di Rebibbia nella serata di domenica 6 settembre la prima preoccupazione dei due “gemelli di Artena” – Marco e Gabriele– era quella di … L'articolo proviene da leggilo.org.

Potrebbe scattare il sequestro dei beni per i familiari dei quattro indagati per l’omicidio di Willy Monteiro. In seguito agli accertamenti svolti sul reddito di cittadinanza percepito dai nuclei fami ...La famiglia Bianchi risulta quasi completamente nullatenente agli occhi dello stato. I due fratelli Bianchi, accusati dell’omicidio volontario di Willy Monteiro Duarte, risultano intestatari di un sem ...Automobili da decine di migliaia di euro, vacanze in resort di lusso oppure a bordo di yacht, sfoggio di abiti e gioielli, soprattutto orologi: era una vita sfarzosa quella dei fratelli Gabriele e Mar ...