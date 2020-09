Francia, positivo anche il ministro dell’Economia Le Maire. In 24 ore oltre 13mila casi (Di sabato 19 settembre 2020) Nella Francia dove i casi quotidiani di Coronavirus hanno superato da giorni quota 10mila, si ammala anche il ministro dell’Economia, Bruno Le Maire. Lo ha comunicato lui stesso su Twitter, aggiungendo di non avere sintomi, di essersi messo subito in isolamento e di essere intenzionato a continuare ad esercitare le sue funzioni per la durata della quarantena, che in Francia è stata accorciata ad una settimana. J’ai été testé positif à la COVID-19 ce soir. Je me suis immédiatement mis à l’isolement à mon domicile conformément aux règles sanitaires édictées par le gouvernement. Je ne présente aucun symptôme. Je resterai à l’isolement pendant 7 jours. Je ... Leggi su open.online (Di sabato 19 settembre 2020) Nelladove iquotidiani di Coronavirus hanno superato da giorni quota 10mila, si ammalaildell’Economia, Bruno Le. Lo ha comunicato lui stesso su Twitter, aggiungendo di non avere sintomi, di essersi messo subito in isolamento e di essere intenzionato a continuare ad esercitare le sue funzioni per la durata della quarantena, che inè stata accorciata ad una settimana. J’ai été testé positif à la COVID-19 ce soir. Je me suis immédiatement mis à l’isolement à mon domicile conformément aux règles sanitaires édictées par le gouvernement. Je ne présente aucun symptôme. Je resterai à l’isolement pendant 7 jours. Je ...

