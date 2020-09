Formula 1 | Massa su Vettel | “Giusto il mancato rinnovo | il 2020 dà ragione alla Ferrari”

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 settembre 2020) “Il tempo diè passato e questa stagione sta dandoFerrari che non gli ha rinnovato il contratto“. Intervistato da Rede Globo, Felipeha lanciato una stoccata nei confronti di Sebastian, prossimo ad un cambio di scuderia nel prossimo campionato. Al contrario il brasiliano dà grande fiducia a Carlos Sainz per il futuro prima di parlare della stagione in corso: “Lewis sta dominando il campionato. Lui gioca con gli altri piloti e fa un lavoro eccezionale. Considerato il suo valore si merita i riconoscimenti che sta ottenendo”, ha proseguito il paulista. E come dargli torto. Basta guardare ciò che è in grado di fare con il compagno Bottas, ridotto a secondo dell’equipe sotto ...