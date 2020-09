Formazioni ufficiali Bayern Monaco-Schalke 04 | Bundesliga 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 settembre 2020) Ledi04, match valido per la prima giornata della. Quest’anno gli uomini di Flick vogliono replicare quanto accaduto mesi fa, con un Leroy Sané in più e senza Ivan Perisic e Coutinho. Dall’altra parte discorso agli antipodi per la formazione della Ruhr, che ha terminato l’ultimo campionato al dodicesimo posto, subendo peraltro otto reti nel doppio confronto contro i bavaresi: non si prospetta un inizio facile per gli uomini di Wagner. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20:30 di venerdì 18 settembre. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le...