Fondi Lega | così Bankitalia nel 2019 aveva segnalato ai magistrati operazioni sospette

(Di venerdì 18 settembre 2020) Le prime avvisaglie che non tutto tornava nei rapporti finanziari tra lae i commercialisti coinvolti nell’affare della Lombardia Film Commission risalgono all’anno scorso. È allora che i funzionari dell’Uif (Unità di Informazione Finanziaria) disegnalano aidi Milano alcune irregolarità. Tra queste troviamo anche dei pagamenti a favore di Luca Sostegni, presunto prestanome del commercialista Michele Scillieri, uno dei tre arrestati il 10 settembre nell’ambito dell’inchiesta. Troviamo inoltre anche il caso già emerso della società Valdolive, attiva nel settore pubblicitario, precedentemente di proprietà di Vanessa Servalli, barista e cognata di Alberto Di Rubba, altro membro del “trio” di commercialisti accusati di ...

Corriere : Fondi Lega, «operazioni sospette» anche per pagare staff di Salvini - fattoquotidiano : 'MOSSE TONNELLATE DI SOLDI' Uno dei 3 indagati nel caso Lombardia Film Commission e i presunti fondi neri: “Non fat… - fattoquotidiano : Riciclaggio. Questo il nuovo titolo di reato che irrompe nell’inchiesta sul caso Lombardia Film Commission (Lfc) e… - MKISKOV : RT @HuffPostItalia: Inchiesta sui fondi della Lega, operazioni sospette tra società e partito: 'anche per pagare lo staff di Salvini' https… - GabrieleGiacch : Lega, spuntano operazioni sospette tra società e partito: 'Fondi anche allo staff di Salvini'… -

Alcuni dei movimenti sospetti che sono al centro dell'inchiesta sui fondi della Lega sarebbero serviti per pagare anche lo staff di Matteo Salvini, in particolare la cosiddetta "bestia", vale a dire i ..."Operatività non coerente rilevata tra diverse società, coinvolte nei più disparati settori economici e spesso con lo stesso indirizzo, ed il partito politico Lega Nord" molte delle quali "riconducibi ...