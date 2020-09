Fondazione Magnani Rocca«Luigi Magnani L’ultimo Romantico»

(Di venerdì 18 settembre 2020) Intellettuale finissimo, amico di pittori, musicisti, letterati, aristocratici e collezionista d'arte fra i più importanti al mondo,(1906-1984) fece della sua «casa - museo» di Traversetolo, la cosiddetta «Villa dei Capolavori», un vero Pantheon dei grandi artisti di ogni epoca, un tempio che si andò animando lentamente con l'acquisizione di dipinti e arredi unici: una collezione straordinaria, che spazia da Francisco Goya (e già la grande tela, La famiglia dell'infante don Luis, da sola, varrebbe il viaggio a Traversetolo ...) a Giorgio Morandi, passando per Tiziano e Filippo Lippi, Paul Cézanne e Filippo de Pisis, Renoir e Antonio Canova, in mostra permanente nei saloni storici della Villa.A questa collezione permanente, sino al 13 dicembre 2020, si affianca una ...

Nella splendida villa della Fondazione Magnani-Rocca, un ricco omaggio espositivo al suo fondatore Luigi Magnani, (1906-1984), uno dei massimi collezionisti di opere d'arte al mondo. La mostra, con ol ...