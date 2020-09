Floriano Panza: “Brand Sannio punta su Giro d’Italia e Benevento Calcio” (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento -“Ho raggiunto un’intesa con il direttore generale del Giro d’Italia, Mauro Vegni, per una tappa della corsa 2021 nel Sannio. E’ una sfida ambiziosa ma sono molto fiducioso, grazie al sostegno della Regione Campania, che ha deliberato un contributo economico di 100mila euro, e all’impegno che mi ha confermato il governatore Vincenzo De Luca alla luce dei risultati raggiunti da Sannio Falanghina, in termini di promozione, reputazione e valorizzazione del territorio. A Milano mi sono già confrontato sul percorso con i vertici del Giro, con l’obiettivo di promuovere la valle del vino beneventano ed i nostri vigneti a livello internazionale. Tra poche settimane, al termine dell’edizione 2020 posticipata a causa del Covid, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti-“Ho raggiunto un’intesa con il direttore generale deld’Italia, Mauro Vegni, per una tappa della corsa 2021 nel. E’ una sfida ambiziosa ma sono molto fiducioso, grazie al sostegno della Regione Campania, che ha deliberato un contributo economico di 100mila euro, e all’impegno che mi ha confermato il governatore Vincenzo De Luca alla luce dei risultati raggiunti daFalanghina, in termini di promozione, reputazione e valorizzazione del territorio. A Milano mi sono già confrontato sul percorso con i vertici del, con l’obiettivo di promuovere la valle del vino beneventano ed i nostri vigneti a livello internazionale. Tra poche settimane, al termine dell’edizione 2020 posticipata a causa del Covid, ...

