Flavia Vento sostituita fin da subito | Cecilia Capriotti pronta al GF Vip (Di venerdì 18 settembre 2020) L’abbandono improvviso di Flavia Vento ha lasciato tutti gli inquilini all’interno della casa del Grande Fratello Vip molto dispiaciuti. La showgirl infatti, non è riuscita a sopportare la lontananza dai suoi sette cani e in meno di ventiquattro ore ha così deciso di lasciare il reality per tornare a casa. È stata una scelta sofferta ma soprattutto inaspettata quella di Flavia Vento che dopo neanche ventiquattro ore dalla sua entrata di è mostrata distrutta ma soprattutto terrorizzata dalla lontananza dei suoi sette cani. All’interno della casa infatti, Flavia ha manifestato un malessere al tal punto di aver preso la decisione di uscire e abbandonare così il GF Vip. A sostituire la Vento però, sembra essere proprio ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 settembre 2020) L’abbandono improvviso diha lasciato tutti gli inquilini all’interno della casa del Grande Fratello Vip molto dispiaciuti. La showgirl infatti, non è riuscita a sopportare la lontananza dai suoi sette cani e in meno di ventiquattro ore ha così deciso di lasciare il reality per tornare a casa. È stata una scelta sofferta ma soprattutto inaspettata quella diche dopo neanche ventiquattro ore dalla sua entrata di è mostrata distrutta ma soprattutto terrorizzata dalla lontananza dei suoi sette cani. All’interno della casa infatti,ha manifestato un malessere al tal punto di aver preso la decisione di uscire e abbandonare così il GF Vip. A sostituire laperò, sembra essere proprio ...

trash_italiano : FLAVIA VENTO ABBANDONA IL PROGRAMMA DOPO 24 ORE ???????????? #GFVIP - GrandeFratello : Flavia Vento ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa di #GFVIP per motivi personali. - bdu_tv : RT @pomeriggio5: A Live #noneladurso, domenica, per la prima volta in tv, la figlia di Asia Argento e Morgan! E poi, Flavia Vento contro le… - bdu_tv : RT @MeanGorgeous: FLAVIA VENTO CONTRO LE SFERE DOMENICA BARBARA D'URSO IO TI AMOOOOOO #GFVIP #pomeriggio5 #noneladurso - bdu_tv : RT @MasterAb88: Domenica a #noneladurso Flavia Vento affronta le sfere. Inoltre una Busta choc sulla Contessa de Blank. D'urso si butta a… -

Ultime Notizie dalla rete : Flavia Vento Flavia Vento, tutte le bizzarrie : dai 34 voti presi alle regionali alle dichiarazioni sugli alieni Corriere della Sera Grande Fratello VIP 2020, news ultim'ora: stasera nuovi concorrenti

Il 14 settembre è partita la nuova edizione del GF Vip 2020 che ha riaperto i battenti dopo che l'ultima edizione si era chiusa in anticipato alla luce dell'emergenza Coronavirus e le disposizioni del ...

Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla seconda puntata: concorrenti, ultime news

Questa sera, venerdì 18 settembre 2020, alle ore 21,30 su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini accoglierà nella casa i concorrenti che non sono ent ...

Grande Fratello Vip 2020: i concorrenti che entrano oggi nella Casa, il cast completo

Questa sera, venerdì 18 settembre 2020, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 torna il Grande Fratello Vip con la seconda puntata. Alla conduzione del reality, prodotto da Endemol Shine Italy, Alfonso Si ...

Il 14 settembre è partita la nuova edizione del GF Vip 2020 che ha riaperto i battenti dopo che l'ultima edizione si era chiusa in anticipato alla luce dell'emergenza Coronavirus e le disposizioni del ...Questa sera, venerdì 18 settembre 2020, alle ore 21,30 su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini accoglierà nella casa i concorrenti che non sono ent ...Questa sera, venerdì 18 settembre 2020, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 torna il Grande Fratello Vip con la seconda puntata. Alla conduzione del reality, prodotto da Endemol Shine Italy, Alfonso Si ...