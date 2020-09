Flavia Vento invoca la Madonna sui social: 'Proteggimi dai giudizi delle persone cattive' (Di venerdì 18 settembre 2020) Flavia Vento via dal GF Vip, l'amico: 'La tengono in hotel, piange perché i cani sono disperati' 17 settembre 2020 Flavia Vento si ritira dal Grande Fratello Vip dopo 24 ore. De Blanck: 'Fatti ... Leggi su today (Di venerdì 18 settembre 2020)via dal GF Vip, l'amico: 'La tengono in hotel, piange perché i cani sono disperati' 17 settembre 2020si ritira dal Grande Fratello Vip dopo 24 ore. De Blanck: 'Fatti ...

trash_italiano : FLAVIA VENTO ABBANDONA IL PROGRAMMA DOPO 24 ORE ???????????? #GFVIP - GrandeFratello : Flavia Vento ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa di #GFVIP per motivi personali. - thisisawrongwld : RT @r4vi30: @matihome895 Siamo in 2 AHAHAHAH però è bellissimo. Poi non m'interessa la ship con Pierpaolo ma potrei godere nel vedere nuova… - r4vi30 : @matihome895 Siamo in 2 AHAHAHAH però è bellissimo. Poi non m'interessa la ship con Pierpaolo ma potrei godere nel… - brownwaves22 : RT @gabry698: MA IL FIGLIO GESTICOLA COME LA CONTESSA QUANDO FLAVIA VENTO SI È RITIRATA #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Flavia Vento Flavia Vento, tutte le bizzarrie : dai 34 voti presi alle regionali alle dichiarazioni sugli alieni Corriere della Sera Ricoperti d’oro i concorrenti del Grande Fratello Vip, svelati i cachet: «Gregoraci la più pagata»

Si sono riaperte le porte della casa più spiata d’Italia. La macchina organizzativa del Grande Fratello Vip si è messa in moto e sono molti i personaggi famosi che hanno preso parte al reality show co ...

Grande Fratello Vip 5, Flavia Vento dopo il ritiro: “Denuncio Amedeo Venza”

Grande Fratello Vip 5, ultime news e gossip. Flavia Vento ha lasciato il reality show di Canale 5 dopo neanche 24 ore dall’inizio del programma tv. Dopo un durissimo scontro con la contessa Patrizia D ...

GfVip, Flavia Vento lascia la casa in lacrime: "Mi mancano i cani"

Dopo sole 24 ore di permanenza, Flavia Vento lascia la casa del Gf Vip. La showgirl, valigia in mano, ha salutato quelli che sono stati, per appena un giorno, i suoi compagni di viaggio, quindi l'addi ...

