Flavia Vento così? Terremoto sexy al Gf Vip, la più esplosiva delle voci: dentro alla casa, lei | Guarda (Di venerdì 18 settembre 2020) Al posto di Flavia Vento potrebbe arrivare nella casa del Grande Fratello Vip - condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - Cecilia Capriotti. “Sono 21 i concorrenti che partecipano alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma il gruppo di lavoro ha provinato più di 100 potenziali partecipanti - scrive il settimanale Oggi -. Tra questi anche Cecilia Capriotti: la bella showgirl non è stata selezionata, ma gira voce che potrebbe fare il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia nelle prossime settimane”. Il colpo nella serata di venerdì 18 settembre. Forse. L'addio improvviso della Vento, che poi si è pentita dell'uscita falla casa, non avrebbe creato problemi alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Al posto dipotrebbe arrivare nelladel Grande Fratello Vip - condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - Cecilia Capriotti. “Sono 21 i concorrenti che partecipanoquinta edizione del Grande Fratello Vip, ma il gruppo di lavoro ha provinato più di 100 potenziali partecipanti - scrive il settimanale Oggi -. Tra questi anche Cecilia Capriotti: la bella showgirl non è stata selezionata, ma gira voce che potrebbe fare il suo ingresso nellapiù spiata d'Italia nelle prossime settimane”. Il colpo nella serata di venerdì 18 settembre. Forse. L'addio improvviso della, che poi si è pentita dell'uscita f, non avrebbe creato problemi...

GrandeFratello : Flavia Vento ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa di #GFVIP per motivi personali. - trash_italiano : FLAVIA VENTO ABBANDONA IL PROGRAMMA DOPO 24 ORE ???????????? #GFVIP - Notiziedi_it : Flavia Vento svela perché si è ritirata dal GF Vip, poi replica alla De Blanck - ZioMirko : @schiva_questa @Losca71 Però io ‘sta cosa dei gruppettari non ho mica capito bene come funziona. Me lo spiegate come fossi Flavia Vento? - MarcoToth4 : @giuliofellin @OrioliPaolo @Ecate31 @albertoangela E come un dibattito tra Flavia Vento ed Elsa Morante???? -

Ultime Notizie dalla rete : Flavia Vento Flavia Vento, tutte le bizzarrie : dai 34 voti presi alle regionali alle dichiarazioni sugli alieni Corriere della Sera GF Vip 2020: tutti i bikini delle concorrenti

Patrizia De Blanck: "Ho coltivato marijuana senza saperlo, figura di mer*a fatta per ignoranza" Al Grande Fratello Vip 2020, Patrizia De Blanck ha fatto ridere a crepapelle i suoi compagni di avventur ...

Gf Vip, Flavia Vento beffata: abbandona il gioco per i suoi cani, ma non può ancora vederli

Flavia Vento ha abbandonato la casa del GF Vip dopo appena 24 ore dal suo ingresso. La showgirl era preoccupata per i suoi cani, dei quali sentiva nostalgia. Uscita dal reality, credeva di poter torna ...

Grande Fratello Vip 5, DAYANE MELLO: DOCCIA SEXY E MESSAGGIO A BALOTELLI

Dayane Mello ha già conquistato i telespettatori del Grande Fratello Vip 5: la 31enne modella brasiliana regina dei reality made in Italia (dall'Isola dei Famosi a Pechino Express che l'ha vista arriv ...

Patrizia De Blanck: "Ho coltivato marijuana senza saperlo, figura di mer*a fatta per ignoranza" Al Grande Fratello Vip 2020, Patrizia De Blanck ha fatto ridere a crepapelle i suoi compagni di avventur ...Flavia Vento ha abbandonato la casa del GF Vip dopo appena 24 ore dal suo ingresso. La showgirl era preoccupata per i suoi cani, dei quali sentiva nostalgia. Uscita dal reality, credeva di poter torna ...Dayane Mello ha già conquistato i telespettatori del Grande Fratello Vip 5: la 31enne modella brasiliana regina dei reality made in Italia (dall'Isola dei Famosi a Pechino Express che l'ha vista arriv ...