Flavia Vento abbandona il GF VIP 5 e spiega perchè si è arresa per la quarta volta (Di venerdì 18 settembre 2020) Ormai lo sappiamo, Flavia Vento ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip 5 dopo neanche un giorno. Un vero record per la donna di spettacolo visto che ormai sembra essere famosa per il numero di abbandoni all'interno dei programmi tv. In una intervista per Il Giornale, Flavia ha voluto spiegare come mai ha deciso di lasciare il reality show così presto e perché non riesce ad arrivare fino alla fine, così come è successo in altre trasmissioni. "Ho abbandonato tutti i reality show a cui ho preso parte soltanto perché sentivo la mancanza dei miei cani" ha affermato la Vento. In effetti è questa la giustificazione che ha dato anche al GF Vip.

