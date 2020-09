Fiorentina, Pezzella: «Rinnovo? Ne parleremo e decideremo» (Di venerdì 18 settembre 2020) German Pezzella ha parlato del suo futuro alla Fiorentina German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, in una intervista al Corriere Fiorentino ha parlato della nuova stagione alle porte e del suo Rinnovo di contratto. FASCIA DI CAPITANO – «La fascia che indosso è prima di tutto un onore ed un motivo di orgoglio. Poi il peso si sente perché non rappresenta solo la fascia di un calciatore ma anche di un grande uomo. Io mi sento di promettere tutto il nostro impegno e la nostra dedizione alla maglia. Potremmo vincere o perdere ma i nostri tifosi devono essere certi che daremo sempre tutto e faremo il nostro massimo per onorare i colori che indossiamo». Rinnovo – «Ne parleremo e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Germanha parlato del suo futuro allaGerman, difensore e capitano della, in una intervista al Corriere Fiorentino ha parlato della nuova stagione alle porte e del suodi contratto. FASCIA DI CAPITANO – «La fascia che indosso è prima di tutto un onore ed un motivo di orgoglio. Poi il peso si sente perché non rappresenta solo la fascia di un calciatore ma anche di un grande uomo. Io mi sento di promettere tutto il nostro impegno e la nostra dedizione alla maglia. Potremmo vincere o perdere ma i nostri tifosi devono essere certi che daremo sempre tutto e faremo il nostro massimo per onorare i colori che indossiamo».– «Nee ...

sportli26181512 : Fiorentina, Pezzella non chiude al Milan: 'Rinnovo? Decideremo quello che sarà meglio per entrambi': German Pezzell… - sportli26181512 : Pezzella: 'Il rinnovo con la Fiorentina? Decideremo quello che sarà meglio per entrambi': German Pezzella, difensor… - m_pupita : RT @cmdotcom: #Fiorentina, #Pezzella non chiude al #Milan: 'Rinnovo? Decideremo quello che sarà meglio per entrambi' - cmdotcom : #Fiorentina, #Pezzella non chiude al #Milan: 'Rinnovo? Decideremo quello che sarà meglio per entrambi'… - MilanNewsit : Pezzella: 'Il rinnovo con la Fiorentina? Decideremo quello che sarà meglio per entrambi' -