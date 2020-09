Fiorentina | da Mediacom 50 milioni per i primi due anni

gabrypez1 : RT @CalcioFinanza: #Fiorentina, da #Mediacom 50 milioni di sponsorizzazione per i primi due anni - AldoRivalta : RT @CalcioFinanza: #Fiorentina, da #Mediacom 50 milioni di sponsorizzazione per i primi due anni - CalcioFinanza : #Fiorentina, da #Mediacom 50 milioni di sponsorizzazione per i primi due anni - zazoomblog : “Mediacom nei primi due anni verserà 50 milioni di sponsorizzazione alla Fiorentina“ - #“Mediacom #primi #verserà… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie “Mediacom nei primi due anni verserà 50 milioni di sponsorizzazione alla Fiorentina“: Fiorentina… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Mediacom

VINCERE – «Mediacom nei primi due anni verserà 50 milioni di sponsorizzazione alla Fiorentina. Sto facendo tutto il possibile per far crescere il club viola. Ma con 100 milioni di fatturato non puoi ...Il presidente della Fiorentina "Per vincere devo aumentare fatturato" FIRENZE (ITALPRESS) - "Che succede con Chiesa? Non lo so. Nei prossimi giorni parlerò con il ragazzo. A suo tempo ho promesso al b ...Buone notizie per Rocco Commisso e la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il numero uno della Mediacom è risultato, assieme alla moglie Catherine, negativo al secondo tampone per i ...