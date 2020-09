Fino a quando durerà l’estate? Non per molto ancora (Di venerdì 18 settembre 2020) Le temperature di questi giorni, che dureranno per l’intero fine settimana, sono di almeno sei gradi più alte di quelle della media stagionale. Sta succedendo in Italia e nel resto d’Europa, ma non durerà a lungo. Le previsioni meteo dicono che l’estate sta per finire seguendo esattamente il calendario che fissa per martedì 22 settembre l’equinozio d’autunno. Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 settembre 2020) Le temperature di questi giorni, che dureranno per l’intero fine settimana, sono di almeno sei gradi più alte di quelle della media stagionale. Sta succedendo in Italia e nel resto d’Europa, ma non durerà a lungo. Le previsioni meteo dicono che l’estate sta per finire seguendo esattamente il calendario che fissa per martedì 22 settembre l’equinozio d’autunno.

Ultime Notizie dalla rete : Fino quando Quando finisce il caldo? Al Nord perturbazioni da martedì prossimo Corriere della Sera Tino Vettorello, chef da Festival (ma non solo)

Mentre la 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ha calato definitivamente il sipario, attribuendo il Leone d’Oro a Nomadland di Chloé Zhao, la kermesse fa suoi i conti finali ...

“Salute”, online e su carta. Il contenitore più grande che svela chi siamo e perché

Nasce un nuovo modo di intendere la medicina: rispondere in modo rigoroso alle domande che ci poniamo di fronte ai malesseri, alle malattie e ai rischi Saremo online il 22 settembre, in edicola il 24.

L’ambasciatore tedesco Elbling: «Una cooperazione più stretta renderà Italia e Germania più forti»

FRANCOFORTE - La pandemia ha «avvicinato» Germania e Italia, «le due potenze industriali più forti in Europa, interdipendenti» e che si rafforzano con una cooperazione più stretta. Anche l’Europa in c ...

