Figc, Italia-Moldova del 7 ottobre spostata da Parma a Firenze (Di venerdì 18 settembre 2020) La Federcalcio Italiana, d’intesa con la sua omologa Moldova (Fmf) e con la UEFA, ha deciso di spostare la partita tra Italia e Moldova in programma il prossimo 7 ottobre da Parma a Firenze, in modo tale da limitare gli spostamenti della Nazionale dal ritiro di Coverciano. La stessa Figc, insieme alla Federcalcio olandese (Knvb), sta valutando la sede della gara Italia-Paesi Bassi del prossimo 14 ottobre, programmata al momento a Milano. Resta invece confermata la gara prevista l’11 ottobre con la Polonia, in programma a Danzica. Quanto alla Under 21,e’ stato definito di spostare la gara Italia-Irlanda da Benevento a Pisa, sede piu’ agevole considerando anche che ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) La Federcalciona, d’intesa con la sua omologa(Fmf) e con la UEFA, ha deciso di spostare la partita train programma il prossimo 7da, in modo tale da limitare gli spostamenti della Nazionale dal ritiro di Coverciano. La stessa, insieme alla Federcalcio olandese (Knvb), sta valutando la sede della gara-Paesi Bassi del prossimo 14, programmata al momento a Milano. Resta invece confermata la gara prevista l’11con la Polonia, in programma a Danzica. Quanto alla Under 21,e’ stato definito di spostare la gara-Irlanda da Benevento a Pisa, sede piu’ agevole considerando anche che ...

