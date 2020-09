Festival della Filosofia, Recalcati: “Intimità alienante, distanza segreto dell’amore” (Di venerdì 18 settembre 2020) MODENA – In questo tempo di desideri frustrati, di corpi bloccati, da quando il covid è piombato nelle nostre vite, Massimo Recalcati, psicoanalista, che anche quest’anno tiene la sua lezione magistrale al FestivalFilosofia, alla Dire ha lanciato l’invito di “tornare a leggere gli autori del Dolce Stil Novo, per dare un po’ di luce a questo tempo buio. Parlavano di amore senza fare l’amore. Parlavano di dame inaccessibili, come Beatrice per Dante. Proprio la lontananza e la distanza erano state le condizioni per generare i suoi versi. Ci sono rapporti di intimità che sono alienati, e invece abbiamo rapporti di distanza che sono estremamente prossimi. Cogliamo quest’occasione per ripensare il senso della distanza e della presenza. E’ qui il segreto delle coppie che si amano. Per continuare ad amarsi nel tempo bisogna essere distanti anche quando si è vicini“. E’ il consiglio spassionato che l’intellettuale ha condiviso con i giornalisti, a Modena, poco prima della sua lezione, dedicata al “‘desiderio’, che è ciò che rende la vita viva”. Leggi su dire (Di venerdì 18 settembre 2020) MODENA – In questo tempo di desideri frustrati, di corpi bloccati, da quando il covid è piombato nelle nostre vite, Massimo Recalcati, psicoanalista, che anche quest’anno tiene la sua lezione magistrale al FestivalFilosofia, alla Dire ha lanciato l’invito di “tornare a leggere gli autori del Dolce Stil Novo, per dare un po’ di luce a questo tempo buio. Parlavano di amore senza fare l’amore. Parlavano di dame inaccessibili, come Beatrice per Dante. Proprio la lontananza e la distanza erano state le condizioni per generare i suoi versi. Ci sono rapporti di intimità che sono alienati, e invece abbiamo rapporti di distanza che sono estremamente prossimi. Cogliamo quest’occasione per ripensare il senso della distanza e della presenza. E’ qui il segreto delle coppie che si amano. Per continuare ad amarsi nel tempo bisogna essere distanti anche quando si è vicini“. E’ il consiglio spassionato che l’intellettuale ha condiviso con i giornalisti, a Modena, poco prima della sua lezione, dedicata al “‘desiderio’, che è ciò che rende la vita viva”.

Ultime Notizie dalla rete : Festival della Il Festival della sostenibilità al via. Ecco di cosa si parlerà Formiche.net Pet Carpet Film Festival (3° edizione)

Animali e uomini, una storia antica quanto l’evoluzione, un legame che in molti casi intreccia sentimenti di amore e di amicizia. Sono proprio queste le testimonianze al centro della terza edizione d ...

“Caravansaray Selinunte San Siro” e “Taddrarite”

Doppio appuntamento domani, sabato 19 settembre alla XX edizione di Tramedautore – Festival Internazionale delle Drammaturgie realizzato a Milano da Outis – Centro Nazionale di Drammaturgia Contempora ...

A Udine c’è lo Streeat Food Truck Festival

Fino a domenica troverete in Piazza Primo Maggio a Udine i food truck che coloreranno e profumeranno il Giardin Grande di Udine, per la 7° edizione dell’evento Streeat Food Truck Festival. Un lungo we ...

