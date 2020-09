Ferrero, siglato l'accordo sul premio legato agli obiettivi (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La Direzione Aziendale Ferrero ha incontrato le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e il coordinamento sindacale Ferrero delle RSU e delle rappresentanze sindacali della Rete Commerciale. L'incontro si è svolto in videoconferenza e ha consentito alle Parti di analizzare gli andamenti di mercato, le prospettive produttive aziendali, i programmi di investimento per gli stabilimenti e le unità aziendali italiane, le tendenze occupazionali nonchè le iniziative previste dall'accordo Integrativo Aziendale.“L'Azienda e le Organizzazioni sindacali – si legge in una nota – hanno espresso piena soddisfazione per le iniziative attuate in tutte le sedi aziendali per fronteggiare l'emergenza Covid19; tali attività hanno consentito a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La Direzione Aziendaleha incontrato le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e il coordinamento sindacaledelle RSU e delle rappresentanze sindacali della Rete Commerciale. L'incontro si è svolto in videoconferenza e ha consentito alle Parti di analizzare gli andamenti di mercato, le prospettive produttive aziendali, i programmi di investimento per gli stabilimenti e le unità aziendali italiane, le tendenze occupazionali nonchè le iniziative previste dall'Integrativo Aziendale.“L'Azienda e le Organizzazioni sindacali – si legge in una nota – hanno espresso piena soddisfazione per le iniziative attuate in tutte le sedi aziendali per fronteggiare l'emergenza Covid19; tali attività hanno consentito a ...

rtl1025 : ?? Ammonta a 2.200 euro lordi il premio di produzione per i circa 6mila lavoratori della #Ferrero. E' quanto prevede… - bollettinoADAPT : RT @fai_cisl: #Lavoro #Ferrero siglato #accordo su #premio obiettivi 2019/2020. 2.100 #euro lordi in media per dipendenti stabilimenti ita… - MicheTiraboschi : RT @fai_cisl: #Lavoro #Ferrero siglato #accordo su #premio obiettivi 2019/2020. 2.100 #euro lordi in media per dipendenti stabilimenti ita… - GiorniPatrizio : RT @fai_cisl: #Lavoro #Ferrero siglato #accordo su #premio obiettivi 2019/2020. 2.100 #euro lordi in media per dipendenti stabilimenti ita… - islkotb : RT @fai_cisl: #Lavoro #Ferrero siglato #accordo su #premio obiettivi 2019/2020. 2.100 #euro lordi in media per dipendenti stabilimenti ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrero siglato Ferrero, siglato l’accordo sul premio legato agli obiettivi Corriere di Arezzo Ferrero, anche nell’anno del Covid oltre 2.000 euro di premio ai dipendenti a ottobre

Anche nell’anno della pandemia da Coronavirus circa 6000 lavoratori della Ferrero riceveranno a ottobre un premio di oltre 2.200 euro lordi. Lo prevede l'accordo siglato tra la direzione aziendale e ...

Ferrero regala 2200 euro a circa 6mila suoi dipendenti

Ammonta a 2.200 euro lordi il premio di produzione per i circa 6mila lavoratori della Ferrero. E’ quanto prevede l’accordo siglato tra la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali. Sarà ...

La Ferrero premierà con 2100 euro (lorde) i propri dipendenti

Semila lavoratori della Ferrero riceveranno un premio di produzione di circa 2100 euro lordi. Questo l'accordo siglato dall'azienda di Alba e i sindacati. Nella busta paga di ottobre tutti i dipendent ...

Anche nell’anno della pandemia da Coronavirus circa 6000 lavoratori della Ferrero riceveranno a ottobre un premio di oltre 2.200 euro lordi. Lo prevede l'accordo siglato tra la direzione aziendale e ...Ammonta a 2.200 euro lordi il premio di produzione per i circa 6mila lavoratori della Ferrero. E’ quanto prevede l’accordo siglato tra la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali. Sarà ...Semila lavoratori della Ferrero riceveranno un premio di produzione di circa 2100 euro lordi. Questo l'accordo siglato dall'azienda di Alba e i sindacati. Nella busta paga di ottobre tutti i dipendent ...