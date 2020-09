Ferrari Portofino M La prima dopo il lockdown

(Di venerdì 18 settembre 2020) PresentataM, ultima evoluzione della spider GT 2+ del Cavallino Rampante. La première della vettura ha seguito un innovativo format on line per quella che è stata a tutti gli effetti unaassoluta negli oltre 70 anni di storia della Casa di Maranello.

SOTTO LA PELLE - Le novità più importanti della Ferrari Portofino M riguardano la meccanica con il 3.9 V8 turbo (montato sotto il lungo cofano anteriore) che guadagna 20 CV, passando da 600 a 620 cava ...Ferrari presenta la nuova Portofino M, ricca di innovazioni in grado di esaltarne l’estrema versatilità e il piacere di guida en plein air. Tra i nuovi contenuti tecnici spiccano il V8 turbo da 620 ca ...Ferrari Portofino M, dove la lettera sta per Modificata. Nel cuore, il motore V8, come sosteneva Enzo Ferrari, nel cambio, un nuovo DCT (a doppia frizione) a otto marce e nelle nuove funzioni del Man ...