Ferrara Film Festival, 'Il mio nome è Alzheimer' vince il Premio della Giuria (Di venerdì 18 settembre 2020) Le voci e le testimonianze dirette di persone colpite dall'Alzheimer protagoniste in 'Il mio nome è Alzheimer' di Raffaella Regoli e Antonello Sette hanno colpito la Giuria del Ferrara Film Festival ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 settembre 2020) Le voci e le testimonianze dirette di persone colpite dall'protagoniste in 'Il mio' di Raffaella Regoli e Antonello Sette hanno colpito ladel...

elizabethtoni : RT @ferrarafilmfest: Ieri momento storico per l’inizio del 5º #Ferrara Film Festival con la consegna dei Dragoni d’Oro alla Carriera alla s… - maximilianlaw : RT @ferrarafilmfest: Ieri momento storico per l’inizio del 5º #Ferrara Film Festival con la consegna dei Dragoni d’Oro alla Carriera alla s… - ferrarafilmfest : Ieri momento storico per l’inizio del 5º #Ferrara Film Festival con la consegna dei Dragoni d’Oro alla Carriera all… - RivistaREM : Ha appena concluso nei dintorni di Ferrara le riprese del suo nuovo film, Lei mi parla ancora, un racconto d’amore,… - Am_Paglia : RT @bettywrong: Diario da #Venezia77 / 4 Mauro Ferrara, Moreno il Biondo, Mirco Mariani, @FBianconi, Elisabetta, @SandroVeronesi, @vasco_br… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrara Film "The way I am", Maritè Salatiello è la prima palermitana ad interpretare Barbra Streisand

Maritè Salatiello è Barbra Streisand in un one woman show dal titolo “The way I am”. L’attrice, classe ’85 che oggi vive a New York, ha sviluppato con la Susan Batson Studio, la scuola di recitazione ...

Ferrara Film Festival, "Il mio nome è Alzheimer" vince il Premio della Giuria

Le voci e le testimonianze dirette di persone colpite dall'Alzheimer protagoniste in "Il mio nome è Alzheimer" di Raffaella Regoli e Antonello Sette hanno colpito la Giuria del Ferrara Film Festival c ...

Enrique Irazoqui, il cinema e Pasolini

“Il Pasolini di Abel Ferrara è da buttare”, così sentenziò Enrique Irazoqui (Barcellona, 1944 – 2020) all’uscita del film (2014). Le ragioni di questo rifiuto erano due principalmente: un attore sbagl ...

Maritè Salatiello è Barbra Streisand in un one woman show dal titolo “The way I am”. L’attrice, classe ’85 che oggi vive a New York, ha sviluppato con la Susan Batson Studio, la scuola di recitazione ...Le voci e le testimonianze dirette di persone colpite dall'Alzheimer protagoniste in "Il mio nome è Alzheimer" di Raffaella Regoli e Antonello Sette hanno colpito la Giuria del Ferrara Film Festival c ...“Il Pasolini di Abel Ferrara è da buttare”, così sentenziò Enrique Irazoqui (Barcellona, 1944 – 2020) all’uscita del film (2014). Le ragioni di questo rifiuto erano due principalmente: un attore sbagl ...