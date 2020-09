Ferran Torres: “Manchester City grandissima squadra anche senza l’arrivo di Messi. Premier League? Possiamo vincere” (Di venerdì 18 settembre 2020) 20 anni e un futuro roseo davanti. Ferran Torres si gode il trasferimento al Manchester City appena avvenuto e si appresta ad iniziare la stagione di Premier League con grandi aspettative. Parlando nel corso di una chat su Zoom, lo spagnolo ex Valencia ha commentato le vicende d'attualità del club citizens compreso il mancato approdo tanto vociferato di Lionel Messi.Ferran Torres: "Forti anche senza Messi. Possiamo vincere Premier League"caption id="attachment 1023391" align="alignnone" width="871" Ferran Torres (twitter Ferran Torres)/caption"Quando ho parlato ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 settembre 2020) 20 anni e un futuro roseo davanti.si gode il trasferimento al Msterappena avvenuto e si appresta ad iniziare la stagione dicon grandi aspettative. Parlando nel corso di una chat su Zoom, lo spagnolo ex Valencia ha commentato le vicende d'attualità del club citizens compreso il mancato approdo tanto vociferato di Lionel: "Fortivincere"caption id="attachment 1023391" align="alignnone" width="871"(twitter)/caption"Quando ho parlato ...

ItaSportPress : Ferran Torres: 'Manchester City grandissima squadra anche senza l'arrivo di Messi. Premier League? Possiamo vincere… - Fedenwski : RT @PremierShowIT: Da Kalvin Phillips a Ferran Torres: 11 giocatori da seguire in questa stagione di Premier League ?????? - PremierShowIT : Da Kalvin Phillips a Ferran Torres: 11 giocatori da seguire in questa stagione di Premier League ??????… - YasirKh58216448 : @BFordLancer48 And ansu fati ferran torres - Gianlui43798271 : @albicoach @SalpadrinoT @juventusfc a parte juve barcellona che devono cambiare molto quasi tutte le altre big vann… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferran Torres Ferran Torres: “Manchester City grandissima squadra anche senza l’arrivo di Messi. Premier League? Possiamo vincere” ItaSportPress Liga, i pronostici di domenica 13 settembre

Domenica 13 settembre torna in campo anche la Liga, il campionato spagnolo. Quattro le sfide in calendario, ecco tutti i nostri pronostici. In questa prima giornata non vedremo all’opera Barcellona e ...

Valencia Levante streaming gratis: dove vedere la diretta LIVE

VALENCIA LEVANTE STREAMING GRATIS-Valencia e Levante si apprestano a giocare la prima giornata di Liga spagnola. Il match è di scena allo stadio Mestalla, ovviamente senza la cornice di pubblico, alle ...

Mercato in Premier: Chelsea regina, l’Arsenal tenta Draxler! Tottenham su Deeney e non Milik. City ancora su Koulibaly

E poi ancora: Rodrigo, Van de Beek, Ferran Torres, Gabriel Magalhães. MERCATO PREMIER LEAGUE, TUTTE LE MOSSE Ma il mercato non si chiude qui, con il Manchester City che cerca ancora Koulibaly (60%).

Domenica 13 settembre torna in campo anche la Liga, il campionato spagnolo. Quattro le sfide in calendario, ecco tutti i nostri pronostici. In questa prima giornata non vedremo all’opera Barcellona e ...VALENCIA LEVANTE STREAMING GRATIS-Valencia e Levante si apprestano a giocare la prima giornata di Liga spagnola. Il match è di scena allo stadio Mestalla, ovviamente senza la cornice di pubblico, alle ...E poi ancora: Rodrigo, Van de Beek, Ferran Torres, Gabriel Magalhães. MERCATO PREMIER LEAGUE, TUTTE LE MOSSE Ma il mercato non si chiude qui, con il Manchester City che cerca ancora Koulibaly (60%).