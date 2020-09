Federica Pellegrini Instagram, foto grintose nell’ultimo servizio: irresistibile (Di venerdì 18 settembre 2020) Federica Pellegrini in posa per ‘Donna Moderna’. La Regina del nuoto ha lasciato a bocca aperta i suoi fedelissimi con alcuni scatti su Instagram da capogiro. Fisico statuario quello dell’atleta specializzata nello stile libero, di cui è la primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m. Capelli biondi all’indietro, da diva di altri tempi, make up marcato con tanto di rossetto fiammante e occhi da cerbiatta profondi. Cosa desiderare di più? Femminilità alle stelle, una bellezza inarrivabile, che ha ottenuto l’applauso virtuale del popolo del web. Leggi anche l’articolo —> Sabrina Salerno Instagram, protagonista assoluta dell’estate 2020: «Che spettacolo!» Federica ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 18 settembre 2020)in posa per ‘Donna Moderna’. La Regina del nuoto ha lasciato a bocca aperta i suoi fedelissimi con alcuni scatti suda capogiro. Fisico statuario quello dell’atleta specializzata nello stile libero, di cui è la primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m. Capelli biondi all’indietro, da diva di altri tempi, make up marcato con tanto di rossetto fiammante e occhi da cerbiatta profondi. Cosa desiderare di più? Femminilità alle stelle, una bellezza inarrivabile, che ha ottenuto l’applauso virtuale del popolo del web. Leggi anche l’articolo —> Sabrina Salerno, protagonista assoluta dell’estate 2020: «Che spettacolo!»...

