“Fascism” e la cultura della colpa dei “dem” americani

(Di venerdì 18 settembre 2020) Sebbene qualche movimento minoritario specialmente negli anni Trenta si rifaceva in particolar modo al Nazismo, per sua fortuna l’anziana democrazia oltre l’Atlantico il Fascismo non l’ha mai conosciuto, il che non vuol dire che ne sia o sia stata immune. Una delle forze degli Stati Uniti è stata proprio quella di non essere generalmente incline a dittature di destra e sinistra: d’altra parte, questo non ha impedito negli anni l’abuso di un termine, “fascist”, recentemente di moda per screditare l’avversario politico. Nel suo passaggio dall’Europa all’America, il termine ha cambiato significato, assumendo via via connotazioni lontane dalle ragioni storiche a cui il termine stesso è affibbiato. “Fascista”, in America, non vuol richiamare al Fascismo italiano del 1922-1945. Come tutti i movimenti ...