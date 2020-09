“Family Ties”- The Michelle Obama Podcast episodio 8

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 18 settembre 2020) Nell’8 del suo, intitolato “Family Ties”, l’ex first ladyintraprende una discussione sul tema dei genitori con sua madre Marian e suo fratello Craig. Discutono dell’esperienza di essere un genitore. Il momento più toccante è quando la famiglia Robinson parla dei pericoli che devono affrontare i bambini afroamericani. “Family Ties” –8 Nell’8 di The, intitolato “Family Ties”, l’ex first lady parla con sua madre Marian e suo fratello Craig della difficoltà di crescere i bambini, specialmente gli afroamericani, nell’America di oggi. La...