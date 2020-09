F1 News | Per Jean Todt la Ferrari nel 93 era in condizioni ancora più critiche (Di venerdì 18 settembre 2020) Ventisette anni, un’eternità in Formula 1. È questo il tempo passato da quando Jean Todt ha iniziato la sua avventura come direttore della Scuderia Ferrari. Una Rossa in seria difficoltà, minata da conflitti interni e risultati scadenti in pista. Tre i podi del 1993, due con Jean Alesi e l’altro con Gerhard Berger: era l’inizio di una ripresa che poi si è concretizzata con l’arrivo di Michael Schumacher e Ross Brawn nel 1996. Todt, ora presidente della FIA, è l’uomo perfetto per comparare la crisi della sua Ferrari con quella odierna, che fatica a entrare in zona-punti nonostante arrivino al traguardo 12 vetture. Mugello docet. “Non mi piace vedere nessuno soffrire, ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 settembre 2020) Ventisette anni, un’eternità in Formula 1. È questo il tempo passato da quandoha iniziato la sua avventura come direttore della Scuderia. Una Rossa in seria difficoltà, minata da conflitti interni e risultati scadenti in pista. Tre i podi del 1993, due conAlesi e l’altro con Gerhard Berger: era l’inizio di una ripresa che poi si è concretizzata con l’arrivo di Michael Schumacher e Ross Brawn nel 1996., ora presidente della FIA, è l’uomo perfetto per comparare la crisi della suacon quella odierna, che fatica a entrare in zona-punti nonostante arrivino al traguardo 12 vetture. Mugello docet. “Non mi piace vedere nessuno soffrire, ...

Inter : ?? | LAVORO Squadra al lavoro per preparare i prossimi impegni! Qui tutte le foto dell'allenamento odierno powered… - ilfoglio_it : La foto di Di Maio in auto blu e la lezione di Rotondi. Ecco come il M5s è passato dal trenta al dieci per cento: '… - repubblica : Elezioni regionali Toscana, il Pd: “Candidato di Forza Nuova a Siena nella lista per Ceccardi” - alert_corona : Sicurezza delle cure, Ministro Speranza: “Investiamo sulla ricerca e sulla formazione per rafforzare il nostro Serv… - JPCK72 : RT @magicaGrmente22: Cuneo: fingevano di ospitare migranti per ottenere i rimborsi, nel mirino quattro cooperative -