Europa League, alle 14 il sorteggio del playoff: prima divisione in gruppi, il Milan evita il Tottenham (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Milan, dopo essersi sbarazzato dei modesti irlandesi dello Shamrock Rovers, affronterà a San Siro il 24 ottobre i norvegesi del Bodo/Glimt per il terzo turno preliminare.

