Euronext-Cdp Equity | trattative in esclusiva con Lseg per Borsa Italiana

ROMA (ITALPRESS) – Euronext e CDP Equity (CDPE, posseduta al 100% da Cassa Depositi e Prestiti) confermano di aver avviato negoziazioni in esclusiva con il London Stock Exchange Group plc per l'acquisizione del gruppo Borsa Italiana, insieme a Intesa Sanpaolo."Non può esserci alcuna certezza che l'operazione venga portata a termine – si legge in una lunga nota congiunta -. L'aggregazione proposta tra Borsa Italiana ed Euronext creerebbe un operatore leader nei mercati dei capitali dell'Europa continentale. Questo progetto di trasformazione posizionerebbe il nuovo gruppo per realizzare l'ambizione di proseguire nella creazione dell'infrastruttura dell'Unione dei mercati dei capitali in ...

