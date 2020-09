Euro beach volley: il punto sui risultati azzurri (Di venerdì 18 settembre 2020) A Jurmala sono iniziati i tanto attesi Euro beach volley. Mercoledì 16 settembre si sono sfidate diverse coppie in gara tra cui le coppie italiane: Nicolai/Lupo, Carambula/Windisch e Menegatti/Orsi-Toth. Purtroppo tutte le altre gare in programma ieri sono state rinviate a causa della forte pioggia che si è abbattuta su Jurmala dalle prime ore del mattino di giovedì. Il programma quindi è slittato di una giornata. risultati azzurri della prima giornata: I primi a scendere in campo sono stati Carambula/Windisch che hanno ottenuto successo nel tabellone maschile. Infatti, inseriti nella pool H, sono riusciti a battere gli svizzeri Krattiger/Beer 2-0 (21-18, 21-17), coppia uscente vincitrice dal King of the court svolto qualche giorno fa in Olanda. La coppia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 settembre 2020) A Jurmala sono iniziati i tanto attesi. Mercoledì 16 settembre si sono sfidate diverse coppie in gara tra cui le coppie italiane: Nicolai/Lupo, Carambula/Windisch e Menegatti/Orsi-Toth. Purtroppo tutte le altre gare in programma ieri sono state rinviate a causa della forte pioggia che si è abbattuta su Jurmala dalle prime ore del mattino di giovedì. Il programma quindi è slittato di una giornata.della prima giornata: I primi a scendere in campo sono stati Carambula/Windisch che hanno ottenuto successo nel tabellone maschile. Infatti, inseriti nella pool H, sono riusciti a battere gli svizzeri Krattiger/Beer 2-0 (21-18, 21-17), coppia uscente vincitrice dal King of the court svolto qualche giorno fa in Olanda. La coppia ...

S0n_0f_A_beach_ : @silviadiggi @mic_carella Certo. Perché sarà il 2021. Tu cresci di un'unica unità alla volta,ma il tuo anno resta q… - S0n_0f_A_beach_ : RT @smilingda: 'Ronaldo fa follie per Georgina, l'anello vale 700k euro'. Anche io ho fatto follie per mia figlia. Le ho comprato un gelat… - dado75x : @Vickiegogreen Provo anche io! “ tra sei mesi avremo finalmente deciso come spartirsi i 200 milrd di euro che vi fa… - graziealkaz81mg : @S0n_0f_A_beach_ @scrivere_stanca @non_si_vince Tutto a 5 euro... È la legge - S0n_0f_A_beach_ : @denny_denny2222 Parliamo di cose belle,che tra Imu ipulipicippicippu bollette spese condominiali etc etc,solo oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Euro beach Svizzera seconda alla Euro Beach Soccer League Rsi Euro beach volley: il punto sui risultati azzurri

A Jurmala sono iniziati i tanto attesi Euro beach volley. Mercoledì 16 settembre si sono sfidate diverse coppie in gara tra cui le coppie italiane: Nicolai/Lupo, Carambula/Windisch e Menegatti/Orsi-To ...

Lo sport cattolichino sbarca a Miami Beach

Promuovere il nome e il brand di Cattolica negli Stati Uniti e in particolar modo a Miami e dintorni. Un’operazione che costerà alle cassa di Palazzo Mancini circa 150mila euro (50mila all’anno per tr ...

Grazie alla rassegna “Un mare di solidarietà” 1.000 euro al “Progetto Pareti” e al servizio di caring di Piccoli Grandi Cuori Onlus

La rassegna benefica a favore dei Piccoli Grandi Cuori Onlus “Un mare di solidarietà” è partita a luglio – pur con le dovute limitazioni di spazio e di appuntamenti per ottemperare alle direttive anti ...

A Jurmala sono iniziati i tanto attesi Euro beach volley. Mercoledì 16 settembre si sono sfidate diverse coppie in gara tra cui le coppie italiane: Nicolai/Lupo, Carambula/Windisch e Menegatti/Orsi-To ...Promuovere il nome e il brand di Cattolica negli Stati Uniti e in particolar modo a Miami e dintorni. Un’operazione che costerà alle cassa di Palazzo Mancini circa 150mila euro (50mila all’anno per tr ...La rassegna benefica a favore dei Piccoli Grandi Cuori Onlus “Un mare di solidarietà” è partita a luglio – pur con le dovute limitazioni di spazio e di appuntamenti per ottemperare alle direttive anti ...