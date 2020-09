Esultano su TikTok dopo agguato | 11 indagati tra cui 5 minorenni a Bologna

(Di venerdì 18 settembre 2020) Unpianificato via social e celebrato con un video suin cui gli autoriall'interno di un'auto, con tanto di colonna sonora e di scritta in sovraimpressione: "Ak-47-gang" "Italy-". E' uno degli elementi che ha consentito alla Polizia di Stato di, coordinata dalla procura locale e dalla procura per i, di individuare i membri di un "gruppo criminale" responsabile di alcuni episodi di particolare violenza che hanno interessato la città nell'ultimo anno. La banda, composta da 11 giovani pachistani - cinque dei quali– è accusata in particolare di due aggressioni, una delle quali aventi le caratteristiche di una vera e propria spedizione punitiva, con armi da taglio e corpi ...

Ultime Notizie dalla rete : Esultano TikTok

La Repubblica

BOOGNA. Un agguato pianificato via social e celebrato con un video su TikTok in cui gli autori esultano all'interno di un'auto, con tanto di colonna sonora e di scritta in sovraimpressione ...AGI - Un agguato pianificato via social e celebrato con un video su TikTok in cui gli autori esultano all'interno di un'auto, con tanto di colonna sonora e di scritta in sovraimpressione: “Ak-47-gang” ...