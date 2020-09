Estensione tramvia Firenze | MIT | ok a finanziamento da 250 milioni

(Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Via libera dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al progetto didel sistemario diche, in tre anni di lavori, consentirà di ampliare di sei chilometri circa l’attuale linea 3 con la nuova tratta “Libertà-Campo di Marte-Rovezzano”. Lo comunica il MIT in una nota precisando che “si tratta di un investimento di 249di euro che sarà oggetto della prossima Conferenza Unificata per il raggiungimento della relativa intesa e che si aggiunge alerogato a dicembre 2019 pari a 200,62di euro per la linea 3.2.1 Piazza della Libertà-Bagno a Ripoli”. Nello specifico, ilriguarderà anche l’acquisto di 14 nuove ...

Ultime Notizie dalla rete : Estensione tramvia

Il Messaggero

(Teleborsa) - Via libera dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al progetto di estensione del sistema tramviario di Firenze che, in tre anni di lavori, consentirà di ampliare di sei chilom ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 set - Via libera dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al progetto di estensione del sistema tramviario di Firenze che, in tre anni di lavori, co ...Via libera dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al progetto di estensione del sistema ...