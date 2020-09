Esclusiva: Vera al Cosenza, via libera. Rossettini apre al Padova (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Lecce sta concretizzando due cessioni. C’è il via libera per il trasferimento del centrale colombiano Brayan Vera al Cosenza: il suo agente vorrebbe aspettare un’offerta dalla Spagna, ma i calabresi lo attendono in breve tempo. Vera sarà impiegato nella difesa a tre e potrà esprimere al meglio le sue qualità. Intanto, Luca Rossettini, classe 1985, nelle ultime ore ha aperto al Padova dando la disponibilità al trasferimento. Foto: sito Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Lecce sta concretizzando due cessioni. C’è il viaper il trasferimento del centrale colombiano Brayanal: il suo agente vorrebbe aspettare un’offerta dalla Spagna, ma i calabresi lo attendono in breve tempo.sarà impiegato nella difesa a tre e potrà esprimere al meglio le sue qualità. Intanto, Luca, classe 1985, nelle ultime ore ha aperto aldando la disponibilità al trasferimento. Foto: sito Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

